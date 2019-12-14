Mersin'de belediye çalışamaları
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yağış nedeniyle yollarda oluşan çukur ve göçükler dolguyla kapatıldı.
14.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:06
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yağış nedeniyle yollarda oluşan çukur ve göçükler dolguyla kapatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, motosiklet ve otomobil sürücüleri için tehlike barındıran yollarda çalışma yapıldı.
Çukur ve göçüklerin kapatılmasının ardından, alt geçitlerdeki yağmur suları tahliye edildi.
Kaynak: AA