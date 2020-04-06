Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi - Haber
Akdeniz, Mersin

Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi

Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi -Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde bizzat denetim yaparak, vatandaşların maskesiz alışveriş yapmalarına izin vermedi Gültak, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı Mersin'de, korona virüs...

06.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:20

Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi

-Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde bizzat denetim yaparak, vatandaşların maskesiz alışveriş yapmalarına izin vermedi

Gültak, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

MERSİN - Mersin'de, korona virüs salgınıyla mücadelede sıkı denetimi elden bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde maskesiz alışveriş yapanlara geçit vermedi. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetime çıkan Başkan Gültak, vatandaşların pazara maskesiz girmelerine izin vermeyerek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen sıkı önlemler çerçevesinde, pazar yerlerine de düzenleme getirilmiş, vatandaşların maskesiz pazara girmeleri yasaklanmıştı. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, önlemler kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerini sıklaştırırken, Başkan Mustafa Gültak, bizzat denetime çıktı. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yapan Gültak, pazar girişinde ve içinde hem satıcıları hem vatandaşları virüse karşı uyardı. Pazara maskesiz gelen vatandaşlara, virüsle ilgili bilgiler vererek, bir daha maskesiz gelmemelerini isteyen Gültak, bu vatandaşların pazara maske ve eldivenle girmelerini sağladı. Pazar içinde maskesiz dolaşan vatandaşları da anında uyaran Gültak, onlara da maske ve eldiven dağıttı.

Pazar içindeki satıcıları da denetleyen Gültak, satıcıların 3 metre kuralına uymalarından, maske ve eldivenle satış yapmalarından, seçmeye izin vermemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pazar girişinde ve içinde zabıta ekipleri de Başkan Gültak ile birlikte vatandaşlara maske, dezenfektan ve eldiven dağıttı.

"Kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz"

Başkan Gültak, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yaptıklarını söyledi. Zabıta ekiplerinin 7/24 hizmet verdiklerini belirten Gültak, "Cumhurbaşkanlığımızın çıkardığı tüm kuralları yerlerinde bir ben denetleyeyim dedim. Pazar mesafelerine baktım, maskesiz kimsenin girmemesi için giriş çıkışları bu pazarda ikiye indirdik ve maske dağıtımı yapıyor zabıtamız. Ayrıca, kendi hazırladığımız 10 bin dezenfektana ek olarak 10 bin tane daha dezenfektan hazırladık. Şu an onlar dağıtılıyor. Eldiven dağıtılıyor. Zabıtamız burada vatandaşımızın maskesiz, eldivensiz içeriye girmesine izin vermiyor" dedi.

Pazarcı esnafının hepsinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini de dile getiren Gültak, "Esnamızın hepsi kurallara uyuyor. Tezgahlar arası mesafeler uygun. Sosyal mesafeler dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bu güzel bir şey. Bilim Kurulunun söylediği kurallara uyduğumuzda hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Aynı zamanda eczacı olduğumdan vatandaşa şunları söylüyorum; sosyal mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım. Bu kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz. Ama önemli olan bizim bu kurallara uymamız" diye konuştu.

"Günlük 5 binin üzerinde maske üretiyoruz"

Gültak, maske sıkıntısı nedeniyle belediyenin mahalle evlerinde yaklaşık 30 kadın çalıştırdıklarını kaydederek, "Günlük yevmiyelerini veriyoruz ve 5 binin üzerinde maske üretiyoruz. Bu maskelerimizi de Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Böylelikle hem ülkemize hem şehrimize maske konusunda yardımcı oluyoruz hem de mahallelerimizde 30 hanımefendinin evlerine katkı vermelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük 100 bin litre kullanarak hem yolları hem sokakları dezenfekte ettikleri bilgisini de verin Gültak, ilçe genelindeki birçok noktayı 100 kişilik ekiple her gün dezenfekte ettiklerini söyledi. Gültak, vatandaşlara seslenerek, "Evde kakalım. Hayat eve sığar" çağrısı yaptı.

Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da getirilen kurallara sıkı sıkı uyduklarını belirterek, hem kendi sağlıkları hem de tüm insanların sağlığı için herkese maske takmaları çağrısında bulundular.

Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Haber
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haber
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Esra Balamir Serdar Ortaç Kerem Alışık
Spor Falcao Tamer Tuna Rüştü Reçber Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:31:37. #1.14#
title