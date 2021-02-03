Mersin'de belediye bahçesinde UNESCO listesindeki Agave bitkisi bulundu
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Mersin'de belediye bahçesinde UNESCO listesindeki Agave bitkisi bulundu

03.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:26
Mersin'de belediye bahçesinde UNESCO listesindeki Agave bitkisi bulundu

Mersin'in Mezitli Belediyesi'nin hizmet binası bahçesinde çalışanlar tarafından fark edilen ve sadece bir kez çiçeklenip ardından kuruduğu bilinen Agave bitkisi, koruma altına alındı.

Mersin'in Mezitli Belediyesi'nin hizmet binası bahçesinde çalışanlar tarafından fark edilen ve sadece bir kez çiçeklenip ardından kuruduğu bilinen Agave bitkisi, koruma altına alındı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hizmet binasında bahçesinde yaptıkları çalışmalarda, diğer çiçeklerden farklı olduklarını gördükleri bir bitki türüne rastladı.

Bitkinin yapılan incelemelerde, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, sadece bir kez çiçeklen agave bitkisi olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından bakımı yapılıp etrafı çitlerle çevrilen bitki, koruma altına alındı.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin koruma altına agave bitkisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, ilçeyi yeşilin hakim olduğu bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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