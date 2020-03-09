Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek
Mersin'de, Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek.
09.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:40
Mersin'de, Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek.
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Stratos Trio, Mersinli sanatseverlerle buluşacak.
Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 7 Nisan'da Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, bireysel deneyimlerini ve yaklaşımlarını bir araya getiren sanatçılar, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarı Beethoven anısına seslendirecek.
Kaynak: AA