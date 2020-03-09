Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek
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Beethoven, Mersin, Kültür Sanat

Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek

Mersin'de, Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek.

09.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:40
Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek

Mersin'de, Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Stratos Trio, Mersinli sanatseverlerle buluşacak.

Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 7 Nisan'da Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, bireysel deneyimlerini ve yaklaşımlarını bir araya getiren sanatçılar, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarı Beethoven anısına seslendirecek.

Kaynak: AA

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