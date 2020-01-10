Mersin'de bazı dolmuşların bozuk para kutularının çalındığı iddiası

10.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:30

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 7 minibüsün bozuk para kutularının çalındığı ileri sürüldü.

Beydeğirmeni Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüslerin sürücüleri, araçlara giren şüpheliler tarafından yaklaşık 12 bin liralık bozuk para çalındığını iddia etti.

Şikayet üzerine polis soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA