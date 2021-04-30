Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
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Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti

Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de tam kapanmada ara sokaklarda sessizlik hakim olurken, bazı bölgelerde normal günleri aratmayan araç trafiği gözlendi.

Mersin'de tam kapanmada ara sokaklarda sessizlik hakim olurken, bazı bölgelerde normal günleri aratmayan araç trafiği gözlendi. Yoğunluk havadan drone ile görüntülenirken, polis ekipleri kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak, izin belgesi kontrolü yapıyor.

Dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 05.00'a kadar devam edecek olan tam kapanmanın ilk gününde Mersin'de yoğunluk gözlendi. Dün başlayan yasakla birlikte, tüm Türkiye'de üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de ara sokaklar, meydanlar ve sahil kesiminde sessizlik hakim olurken, ana caddelerde ise normal günleri aratmayan araç trafiği gözlemlendi. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor.

Öte yandan, kentin sahil kesimi ve meydanları ile ana caddeleri drone ile havadan görüntülenirken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu görüldü. - MERSİN

Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti
Mersin'de bazı bölgelerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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