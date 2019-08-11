Mersin'de bayramlaşma töreni

11.08.2019 16:18

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Mersin Valiliği tarafından yapılan tören, merkez Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak, bayramlarını kutladı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların özel ve güzel günler olduğunu belirterek, bayram ziyaretlerinin ve buluşmalarının önemine vurgu yaptı.

Su, "Bayramlar yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının daha güçlenmesine vesile olacaktır. İlimizde ve ülkemizde huzur içerisinde bayramı yaşıyoruz. Bu güvenlik kuvvetlerimizin gayretleriyle oluyor." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen Su, küçüklerin de sevindirilerek bayram coşkusunun en iyi şekilde yaşanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tarsus

Tarsus Kaymakamlığında düzenlenen törene, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal katıldı.

Kaymakam Ünal, yaptığı açıklamada, mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı ifade eden Ünal, "Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır. İhtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bayram günlerinde engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret etmek dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır." diye konuştu.

Ünal ve beraberindekiler daha sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ni ve huzurevini ziyaret etti.

Kaynak: AA