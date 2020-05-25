Mersin'de bayramın ikinci gününde sokaklar boş kaldı Mersin'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Mersin'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Mersin sessizliğini korudu. Bayramın ikinci gününde, görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimse bulunmazken, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kent merkezinin yanı sıra sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarları ile Atatürk Caddesi sessizliğe büründü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları denetimlerde dışarıya çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Normal günlerde Mersinlilerin akınına uğrayan Atatürk Parkı'da boş görüntüsüyle dikkat çekerken, parkta, baharın müjdecisi olan çiçekler renk cümbüşü oluşturdu. - MERSİN

Kaynak: İHA