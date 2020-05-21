Mersin'de bayram tedbirleri
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Mersin'de bayram tedbirleri

Mersin'de 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma yasağı süreci ile öncesinde, vatandaşların güvenli bir trafikte seyahat etmeleri ve huzur içinde bayramlarını geçirebilmeleri adına gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Mersin'de bayram tedbirleri
21.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:24

Mersin'de 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma yasağı süreci ile öncesinde, vatandaşların güvenli bir trafikte seyahat etmeleri ve huzur içinde bayramlarını geçirebilmeleri adına gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan trafik tedbirleri kapsamında, bayram tatili öncesi, sırası ve sonrasında vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla, şehir merkezinde ve şehirlerarası yollarda gerekli tüm trafik tedbirleri alınarak uygulamaya konulacağı, korona virüs tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı bu süreçte yapılacak denetimlerde, sağlık tedbirlerine riayet edilerek yapılan tüm uygulama ve bilgilendirmelerde maske kullanılacağı ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyetle uyulacağı kaydedildi.

Bayram tatili süresince il merkezinde, şehirler arası yollarda ve tüm ilçelerde, aralıksız sabit ve seyir halinde denetimler yapılacağı ifade edilen açıklamada, il merkezi ile otogarı bulunan ilçelerde, yolcu indirmek bindirmek maksadıyla otogara giriş çıkış yapan tüm otobüsler üzerinde, ayrıca otogarı bulunmayan ilçelerin yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kalkış noktalarında sürekli denetimler yapılacağı, denetimler sırasında yolculara bilgilendirme yapılarak, eğitici broşürler de dağıtılacak ve korana virüs salgını ile ilgili olarak sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, bayram tedbirleri süresince, 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması da göz önünde bulundurularak yasak öncesi şehitliklerde, mezarlıklarda, cezaevlerinde, alış veriş merkezlerinde, halkın yoğun olarak bulunacağı cadde ve bulvarlarda, önemli kavşaklarda personel görevlendirilmesi yapılacağından, bu gibi yerlere gelen vatandaşların araçlarını, yollara gelişi güzel park etmemeleri, hırsızlık gibi olaylara karşı aracın camlarını kapalı, kapılarını kilitli tutmaları, park konusunda görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymaları, ayrıca seyahat sırasında sürücü ve yolculardan emniyet kemeri takmaları istenildi.

Hızdan kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla otoyolda, bölünmüş karayolunda ve şehir merkezindeki önemli cadde ve bulvarlar üzerinde, hız yapmaya müsait yerlerde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri yapılacağı da vurgulanan açıklamada, "Kent merkezinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı, GMK Bulvarı, Okan Merzeci Bulvarı, Akbelen Bulvarı ve 34. Cadde gibi ana arterler üzerinde hız limiti 70 olduğundan, vatandaşlarımızın o yol kesimi için belirlenen hız limitlerine, trafik işaret ve levhalarına uymaları, özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı ve güneşinde etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği bilindiğinden, uzak yerlerden gelen vatandaşlarımızın uygulama noktasında kısa süreli de olsa araçtan inerek dinlenmeleri halinde, hem aracın iç mekanındaki oksijen yoğunluğunun artması hem de hareket ederek kan dolaşımının normale dönmesi, uyku ve yorgunluğun bir nebze de olsa giderilmesi için önem arz etmektedir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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