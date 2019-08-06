Mersin'de bayram tedbirleri

06.08.2019 15:28

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirlerinin artırılacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçmek için Mersin'de trafik tedbirlerinin ve denetimlerinin artırılacağı belirtildi.

Mersin'de ölümlü kazaların daha çok şehirler arası yollarda, Mut Devlet yol ayrımı, Silifke-D400, Çeşmeli-Silifke ve Pozantı-Tarsus istikametinde meydana geldiğinin ifade edildiği açıklamada, bayram tatili boyunca İl genelinin yanı sıra belirlenen bölgelerde de trafik tedbirlerinin artırılacağı kaydedildi.

Bu süreçte hız, emniyet kemeri, cep telefonu şerit izleme ve alkol denetiminin yapılacağının vurgulandığı açıklamada, "Ticari araçlarla dinlenme sürelerine riayet etmeme konularında ağırlıklı olarak denetimler gerçekleştirilerek, dronla trafik denetimlerimizde artırılacaktır. Ayrıca tarım işçisi taşıyan araçlar ile tarım araçlarına (traktör, biçer döver) bayram süresince 24.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Otogarlarımızda bayram öncesi kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri de artırılacaktır. Şehirler arası otobüslerde ve şehir içi yolcu taşıyan araçlarda sivil personel görevlendirilmek suretiyle habersiz denetimler yapılacaktır." denildi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram tatili döneminde çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışmasının düzenleneceği ve yarışma kapsamında 100 çocuğa scooter ve kask hediye edileceği bildirildi.

Kaynak: AA