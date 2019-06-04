Mersin'de bayram namazı

Mersin, Osmaniye ve Hatay'da çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Mersin'de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar, önce sabah namazını kıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, bayram sohbetinde bayramların birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı günler olduğunu vurgulayarak küskünlüklerin sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Bayram ziyaretlerinin önemine de değinen Kondi, aile büyüklerinin yanı sıra hastaların ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Sohbetin ardından vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken, bazı vatandaşlar iç avluda secdeye durdu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Kondi, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

Kaynak: AA