Mersin'de Bayram Namazı

Mersin'in Gülnar ilçesinde vatandaşlarlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan Merkez Camisi'nde vatandaşlar, erken saatlerde saf tuttu.

Namazın ardından İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Günel ile siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri, tek tek vatandaşlarla bayramlaşarak, sohbet etti.

Bayramlaşma programları kapsamında ilçe protokolünce, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü de ziyaret edildi.