Mersin'de bataryası azalan eğitim uçağı inşaat halindeki Çukurova Havalimanına indirildi
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Mersin'de bataryası azalan eğitim uçağı inşaat halindeki Çukurova Havalimanına indirildi

Mersin'de bataryası azalan eğitim uçağı inşaat halindeki Çukurova Havalimanına indirildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, öğretmen ve öğrencinin olduğu eğitim uçağı, bataryalarının azalması nedeniyle Adana'ya ulaşamayınca inşaatı devam eden Çukurova Havalimanına iniş yaptı.

Mersin'de, öğretmen ve öğrencinin olduğu eğitim uçağı, bataryalarının azalması nedeniyle Adana'ya ulaşamayınca inşaatı devam eden Çukurova Havalimanına iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Atılım Üniversitesi Uçuş Okulu öğretmen pilotu Hakan Göktürk, uçuş öğrencisi Deniz Can Çiftçioğlu ile kullandığı uçağın bataryasının, Adana'ya ulaşmalarına yetmeyeceğini belirleyince acil iniş için Çukurova Havalimanına talepte bulundu.

Havalimanı yetkilileri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüyle görüşerek, uçağın inişinin yapılmasını sağladı.

Havalimanı'nın üstyapı inşaatını üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, olayla ilgili yazılı açıklamasında, "Hem öğretmenimizin hem de öğrencimizin sağlıklı bir iniş yapması içimizi ferahlattı. İnşallah havalimanımız hizmete açıldığında da kendilerini burada misafir etmek isteriz. Acil iniş bile olsa uçak, havalimanının ilk misafiri oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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