: Mersin'de başlayan "iyilik hareketi" yurt geneline yayılıyor

16.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:45

Mersin'de 20 yıldır, çocuklar üşümesin diye binlerce bere ve atkı örerek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtan 51 yaşındaki Ferda Yertut, daha fazla çocuğa yardım etmek için farklı illerdeki kadınlarla iş birliği yaptı.

Yıllardır tek başına atkı ve bere örerek dezavantajlı çocuklara ulaştıran Yertut, sadece yaşadığı kentte değil başka illerde de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşabilmek için harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden örgü evleri ve kadınlarla irtibat kuran Yertut, ulaştığı kişiler sayesinde daha fazla çocuğa ulaşabilmek için çabalıyor.

Yertut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla çocukların ihtiyaç duyduğu atkı ve berelerini karşılayabilmek için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Evinin bir odasını örgü atölyesine çevirdiğini ve zamanının büyük kısımını burada geçirdiğini anlatan Yertut, çocukların üşümemesi için mücadele ettiğini belirtti.

Yıllardır tek başına çıktığı bu yolda artık farklı kentlerdeki kadınlardan da destek aldığını ifade eden Yertut, şöyle devam etti:

"Mersin'de başladığım bu yolda Türkiye ile devam ediyorum. Türkiye'de çocuklara atkı ve bere dağıtıyorum. Arkamda küçük de olsa bir ordu olmaya başladı. Örgü örmeyi çok seviyorum. 20 yıldır tek başıma çocuklara ulaştım. Şimdi de Türkiye'nin birçok ilinde bulunan arkadaşlarım yardım etmeye başladı. Birçok ilimizden destekler alıyorum. Türkiye'nin dört bir köşesine giderek iyilik örüyoruz. İyilik örmek hem yüreğimizi rahatlatıyor hem çocuklarımızın ısındığını öğrenince çok mutlu oluyoruz. Oradan gelen bir resim bizi o kadar mutlu ediyor ki. Ben de onlara yapabildiğim kadar atkı ve bere yapıyorum."

"Bu yolda hep beraber, el ele iyilik örmek istiyorum"

Yertut, elinden gelse üşüyen tüm çocukları ısıtmak istediğini ve bunun için her şeyi yapabileceğini söyledi.

Bazı yün bağışçılarının olduğunu ancak daha fazla bağışçıya ihtiyaç duyduğunu anlatan Yertut, bu sayede yardım bekleyen çok sayıda çocuğa ulaşabileceğini belirtti

"36 bin çocuğa yetiştim"

Sağlığı el verdiği sürece çocuklara atkı ve bere öreceğini aktaran Yertut, şunları kaydetti:

"Ben yün bağışı bekliyorum. Eğer yünlerim olursa daha çok çocuğa ulaşabileceğim çünkü örgü ören eşim dostum, arkadaşlarım ve çevrem var. Onlarla beraber bu yola çıkıyoruz. Kargo şirketlerinden de bize destek olmalarını biraz indirim yapmalarını istiyorum. Bu yolda hep beraber el ele iyilik örmek istiyorum. 20 yıl boyunca ellerimle ördüğüm bere ve atkıyla 36 bin çocuğa yetiştim. Şu anda elimizde bin 500'e yakın bere ve atkımız var. Bunları da doğuda bulunan birkaç ilimize Ankara ve Mersin'deki köylerde bulunan çocuklara göndereceğiz. Nerede ihtiyaç sahibi çocuk varsa elimden geldiğince ısıtmaya çalışıyorum."

Yertut, Türkiye'nin farklı şehirlerine giderek orada örgü ören kadınlarla buluşacağını, çocuklara atkı ve bere öreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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