Başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan köpek tedaviye alındı
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Başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan köpek tedaviye alındı

15.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:04

Mersin'in Tarsus ilçesinde başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde yaralı bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye barınak görevlileri sevk edildi.

Görevliler, tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralandığı tespit edilen köpeği, ilk müdahalenin ardından Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan köpek tedaviye alındı
Başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan köpek tedaviye alındı
Başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan köpek tedaviye alındı
Başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan köpek tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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