Mersin'de "Basın Evi" açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kentteki gazetecilerin kullanımına yönelik "Basın Evi" törenle açıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,"Basın Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gazetecilerin çalışırken birçok sorunla karşılaştığına değindi.

Kentteki basın mensuplarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak yaptığımız mütevazi ölçekteki 'Basın Evi'ni, Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve gazeteci arkadaşların ellerine teslim ediyoruz. Bu bağlamda arkadaşlarımızın eşleri, çocukları ve dostları ile güzel zamanlar geçirmeleri dileğiyle, hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Tarhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle andı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tepe de gazetecilerin boş zamanlarını değerlendirebileceği ve bir araya gelerek fikir alışverişi yapabileceği bir yerin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ