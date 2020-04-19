Mersin'de balkondan koronavirüs konseri
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Mersin'de balkondan koronavirüs konseri

Mersin'de balkondan koronavirüs konseriMERSİN'de yaşayan ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı'nda öğrenim gören Hasan Yeşilgöz ve arkadaşları, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle...

19.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:29
Mersin'de balkondan koronavirüs konseri

Mersin'de balkondan koronavirüs konseri

MERSİN'de yaşayan ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı'nda öğrenim gören Hasan Yeşilgöz ve arkadaşları, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle balkondan mahalle sakinlerine konser verdi.

Merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hasan Yeşilgöz, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine yakınları ile birlikte evde zaman geçirirken, hoşça vakit geçirmesine de destek veriyor. Salgın nedeniyle kurallara uyarak evden çıkmayanlara da her gün bir saatlik bir konser veren Yeşilgöz ve arkadaşları, balkona kurdukları müzik aletleri ile komşularını eğlendirip, onlara moral veriyor.

Zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını belirten Hasan Yeşilgöz, "Şu anda Antakya Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. 1'nci sınıf öğrencisiyim kanun eğitimi alıyorum. Balkon konserine geçtiğimiz günlerde yengemlere kanun çalmaya gelmiştim. Onlara dinleti yaparken, komşularda seslerimizi duyunca bizlere de çal dediler. Talep olunca da önce kanun çaldık, sonra baktım bayağı bir ilgi gördü. Arkadaşlarımla birlikte daha alt yapılı bir şekilde mahallemize konser vermek istedik. Bunun da amacı, tüm dünyayı saran virüs dolayısıyla insanlar evlerine hapis olmuş bir şekilde. Biz de bir nebze olsun onlara hatıra ve moral amaçlı böyle bir dinleti yaptık. Onlara moral ve dinleti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Mersin'de balkondan koronavirüs konseri

Kaynak: DHA

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