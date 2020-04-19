Mersin'de balkondan koronavirüs konseri MERSİN'de konservatuar öğrencisi Hasan Yeşilgöz ve arkadaşları, koronavirüs nedeniyle evde kalan komşularına balkonda müzik dinletisi sunarak moral veriyor.

MERSİN'de konservatuar öğrencisi Hasan Yeşilgöz ve arkadaşları, koronavirüs nedeniyle evde kalan komşularına balkonda müzik dinletisi sunarak moral veriyor.

Merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı'nda öğrenim gören Hasan Yeşilgöz, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine yakınları ile birlikte evde zaman geçirirken, hoşça vakit geçirmesine de destek veriyor. Yeşilgöz ve arkadaşları, balkona kurdukları müzik aletleri ile evden çıkmayan komşularına da her gün bir saatlik konser veriyor. Zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını belirten Hasan Yeşilgöz, "Şu anda Antakya Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. 1'inci sınıf öğrencisiyim kanun eğitimi alıyorum. Balkon konserine geçtiğimiz günlerde yengemlere kanun çalmaya gelmiştim. Onlara dinleti yaparken, komşular da seslerimizi duyunca bizlere de çal dediler. Talep olunca da önce kanun çaldık, sonra baktım bayağı bir ilgi gördü. Arkadaşlarımla birlikte daha alt yapılı bir şekilde mahallemize konser vermek istedik. Bunun da amacı, tüm dünyayı saran virüs dolayısıyla insanlar evlerine hapis olmuş bir şekilde. Biz de bir nebze olsun onlara hatıra ve moral amaçlı böyle bir dinleti yaptık. Onlara moral ve dinleti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA