Mersin'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
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Mersin'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

18.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:40
Mersin'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde, evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'ndeki Deniz Apartmanı'nın 6. katında oturan Türkan Erdem (50) balkondan düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Temizlik yaparken dengesini kaybettiği ileri sürülen Erdem'in cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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