Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde birinci kattaki evin balkonundan yola düşen çocuk ağır yaralandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde birinci kattaki evin balkonundan yola düşen çocuk ağır yaralandı.
Demirtaş Mahallesi'ndeki bir apartmanda Suriye uyruklu S.A (2), balkonun demir korkuluklarından yola düştü.
Çevredeki vatandaşlar ve olay yerinden geçen polis ekipleri, çocuğun yardımına koştu.
Ağır yaralanan S.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, çocuğun düşme anı ve çevredekilerin yardıma gelmesi yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar