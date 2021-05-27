Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 2 yaşındaki çocuk, birinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

Mersin'de 2 yaşındaki çocuk, birinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı. Çocuğun balkondan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., demir korkuluklardan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada oradan geçen polis ekipleri, yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Çocuğun düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, Suriye uyruklu Serin A.'nın balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerine göre, küçük çocuk balkondan bir anda yere düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar ve o sırada oradan geçen polis ekipleri, hemen yanına koştu ve kısa süreli panik yaşandı. - MERSİN

Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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