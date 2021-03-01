Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
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Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

01.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:54
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknedeki 3 kişiden 2'si öldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknedeki 3 kişiden 2'si öldü.

Alınan bilgiye göre, Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı.

Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın gölde cansız bedenleri bulundu.

Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan cenazeler, otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Dağdelen ve Yılmaz'ın arkadaşları, ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Alabora olan tekneden kurtulan H.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Tekneye tutunmaya çalışan bir kişiyi sudan dışarı çıkardım"

Görgü tanığı Afgan Abdülrahman Dil Muhammed, gazetecilere olay anını anlattı.

Olayın dün gece saatlerinde yaşandığını dile getiren Muhammed, şöyle konuştu:

"Saat 22.30 sıralarında 3 kişi gölde balık tutuyordu. Bir süre sonra suda çırpınma seslerini duyunca evden dışarı çıktım. Tekneye tutunmaya çalışan bir kişiyi sudan dışarı çıkardım. Onu kurtardıktan sonra suda çırpınan diğer 2 kişiyi göremedim, batmaya başlamışlardı. Olayın ardından jandarmaya haber verdim. Ekipler gelip diğer 2 kişiyi sudan çıkardı. Onlar hayatını kaybetmişti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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