Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
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Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

01.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:24
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknede 2 kişi öldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknede 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı.

Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu K.D. ve C.Y'nin gölde cansız bedenleri bulundu.

K.D ve C.Y'nin cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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