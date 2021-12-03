Mersin'de balıkçı tekneleri yakınında ceset bulundu

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki barınakta, balıkçı teknelerinin yakınında erkeğe ait cansız beden bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda 2 teknenin arasında ceset olduğunu fark edenler, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Deniz polisinin çalışması sonrası erkeğe ait cansız beden, bota alınarak, bölgeden götürüldü. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.