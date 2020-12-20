Mersin'de balık tutarken ırmağa düşen kişi kayboldu
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Mersin'de balık tutarken ırmağa düşen kişi kayboldu

20.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:16
Mersin'de balık tutarken ırmağa düşen kişi kayboldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık tutarken ırmağa düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık tutarken ırmağa düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi'nde Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü yere yakın alanda kuzeniyle balık tutan Hamdullah Bayram (43), dengesini kaybederek suya düştü.

Bayram'ın sudan çıkamadığını gören kuzeninin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri geldi.

Ekipler, Bayram'ın kaybolduğu bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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