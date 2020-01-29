Mersin'de bal üreticilerine seminer

29.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:36

Erdemli ilçesinde "Kaliteli Bal Üretim Semineri" düzenlendi.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği ile özel bir firma tarafından Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Birlik Başkanı Adem Kurt, seminer açılışında, kentte 2 bin arıcının aktif olarak çalıştığını söyledi.

Organik üretimi yapılan bal sayesinde üreticilerin ödüller aldığını dile getiren Kurt, "Kaliteli bal üretimi için bu tür eğitimlere ihtiyacımız var. Bu eğitimle arıcılığı ekonomik ve sürdürülebilir şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA