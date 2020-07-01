Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi
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Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi
01.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:29

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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