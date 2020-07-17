Mersin'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardınç Yaylası'nda bir kişinin hayvan ağılının bulunduğu yerdeki bahçe içerisinde kenevir ekimi yaparak yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelinin bahçesinde ve evinde yapılan aramada 23 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 155 tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: AA