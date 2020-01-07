Mersin'de bahçeler yağmur sularının altında kaldı

07.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:26

Mersin Mut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meyve bahçeleri su altında kaldı.

Aşağıkösereli Mahallesi'nde sağanak nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, suların çekilmesiyle geniş çaplı hasar tespit çalışması yapılacağını belirtti.

Üretici Mehmet Ali Uyar da, iki günden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle bahçesinin sular altında kaldığını, zararının çok olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA