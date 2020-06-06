Mersin'de bahçeden limon hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı Mersin'in Mezitli ilçesinde bir bahçeden limon çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir bahçeden limon çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bozön Mahallesi Kalfe mevkisindeki bir bahçeden hırsızlık yapılacağı ihbar aldı.

Söz konusu adrese giden ekipler, bahçe önünde duran bir otomobilin açık bagajında bir çuval limon olduğunu belirledi. Ekipler, burada 3 şüphelinin ellerindeki limon dolu çuvallarla arabaya geldiğini gördü.

Üç kişi hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı. Ele geçirilen limonlar bahçe sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA