Mersin'de bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi
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Mersin'de bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'de bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde zeytin bahçesindeki çalıları yakmaya çalışırken alevlerin içinde kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde zeytin bahçesindeki çalıları yakmaya çalışırken alevlerin içinde kalan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Durdu Aysu, Kaşdişlen Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde bulunan çalıları yakmaya çalıştı. Bu sırada yaşlı kadının alevlerin içinde kaldığını gören çevredekiler, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise Aysu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durdu Aysu'nun cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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