Mersin'de bahçede erkek cesedi bulundu
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Mersin'de bahçede erkek cesedi bulundu

22.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:45
Mersin'de bahçede erkek cesedi bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede erkek cesedi bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Alahan mevkisinde bahçede çalışan işçiler,yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark edince durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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