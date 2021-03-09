Mersin'de BAGİS cihazı çalışmayan teknedeki balıkçıya 16 bin 365 lira ceza kesildi
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Mersin'de BAGİS cihazı çalışmayan teknedeki balıkçıya 16 bin 365 lira ceza kesildi

09.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:48
Mersin'de BAGİS cihazı çalışmayan teknedeki balıkçıya 16 bin 365 lira ceza kesildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Balıkçılık Gemisi İzleme Sistemi (BAGİS) çalışmayan teknede balık avlarken yakalanan kişiye 16 bin 365 lira ceza verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Balıkçılık Gemisi İzleme Sistemi (BAGİS) çalışmayan teknede balık avlarken yakalanan kişiye 16 bin 365 lira ceza verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, balık avı yapılan teknedeki BAGİS cihazının işler durumda olmadığı tespit edildi.

Teknedeki balıkçıya 16 bin 365 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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