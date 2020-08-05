Mersin'de babasını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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Mersin'de babasını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen oğul tutuklandı.

Mersin'de babasını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
05.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen oğul tutuklandı.

Cem Veli Huto (41), babası Beşar Huto (67) ile Gazipaşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cem Veli Huto, tabancayla babasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beşar Huto'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Beşar Huto'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli Cem Veli Huto, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen oğul Huto, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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