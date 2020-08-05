Mersin'de babasını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen oğul gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cem Veli Huto (41), babası Beşar Huto (67) ile Gazipaşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cem Veli Huto, tabancayla babasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beşar Huto'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Beşar Huto'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli Cem Veli Huto, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA