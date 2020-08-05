Mersin'de babasını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Mersin'de babasını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen oğul gözaltına alındı.

Mersin'de babasını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
05.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:37

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cem Veli Huto (41), babası Beşar Huto (67) ile Gazipaşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cem Veli Huto, tabancayla babasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beşar Huto'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Beşar Huto'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli Cem Veli Huto, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
MÜFTÜ DEDE: Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. NİSA 93
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