Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı
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Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı

23.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:08

Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı Erdemli Ülkü Ocakları ile Erdemli Belediyesi işbirliğinde yapılan Azerbaycan Parkı Türk ve Azeri bayraklarıyla süslendi, Ermenilerin Azerilere yönelik katliamlarına ait fotoğraflar da sergilendi Mersin'in Erdemli ilçesinde Ülkü Ocakları ile belediye...

Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı

Erdemli Ülkü Ocakları ile Erdemli Belediyesi işbirliğinde yapılan Azerbaycan Parkı Türk ve Azeri bayraklarıyla süslendi, Ermenilerin Azerilere yönelik katliamlarına ait fotoğraflar da sergilendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Ülkü Ocakları ile belediye işbirliğinde ilçeye kazandırılan, içerisinde Azerbaycan ulusal kahramanı Mübariz İbrahimov'un temsili kabartması da bulunan Azerbaycan Parkı'nın açılışı yapıldı. Türk ve Azeri bayraklarıyla süslenen parkta Ermenistan tarafından Azerilere yönelik katliamlara ait fotoğraflar da sergilendi.

Erdemli Ülkü Ocakları ile Erdemli Belediyesi işbirliğinde ilçenin tam ortasından geçen Alata Daresi'nin doğusunda kalan park Azerbaycan Parkı olarak yenilendi. Park içerisinde Azerbaycan ulusal kahramanı Mübariz İbrahimov'un temsili kabartması da yerleştirildi.

Park açılışında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Birlik olduğu müddetçe, beraber olduğumuz müddetçe neleri gerçekleştirebileceğimizin örneğini, Karabağ'da yaşadık. 30 yıla yakın süreçte Ermeni mezalimi altında inim inim inleyen soydaşlarımızın bu mezalimden kurtulması adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız ve liderlerimiz birleşerek Azerbaycan'ın, Karabağ'ın Türk yurdu olmasını sağlayarak orada bir mezalimin son bulması adına çok ciddi bir gayret sarf ettiler. Bu gayretin neticesinde çok şükür Karabağ yeniden Türk toprağı oldu" dedi.

Parkın açılışına katılan vatandaşlar da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başarısıyla gururlandıklarını, ilçede Azerbaycan Parkı'nın açılışıyla da duygulandıklarını dile getirdi.

Erdemli Ülkü Ocakları Başkanı Soner Bağ da, "Kökü burada olan, milli olan, devletini ve milletini seven her Türk genci için Ankara ve İstanbul ne ise, Kerkük, Bakü ve Tebriz de odur sözünden yola çıkarak bugün Azerbaycanlı soydaşlarımız için kazanılan zaferin ardından ilçemize bu güzel Azerbaycan Parkı'nı kazandırmak istedik" diye konuştu.

Parktaki Azerbaycan ulusal kahramanı Mübariz İbrahimov'un temsili kabartmasını hazırlayan sanatçı ve aynı zamanda belediye çalışanı Ali Nacakçıoğlu ise duygulu anlar yaşadı. Konuşmakta zorlanan Nacakçıoğlu, "Gençlerimiz o kahramanı tanısın diye şöyle bir eser yaptık" dedi.

Nacakçıoğlu'na teşekkür plaketi, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ve MHP İlçe Başkanı Fatih Serin tarafından takdim edildi.

Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı
Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı
Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı
Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı
Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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