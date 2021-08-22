Mersin'de "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinde hasat başladı
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Mersin'de "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinde hasat başladı

Mersin'de 'Ayşehanım' yer fıstığı çeşidinde hasat başladı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinin hasadı başladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinin hasadı başladı.

Enstitü bünyesinde "Ayşehanım" yer fıstığı tohumunu geliştiren araştırmacı Ayşe Nuran Çil, Kulak Mahallesi'ndeki hasat etkinliğinde, ürünün kalite ve veriminin yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Çil, aldıkları verimli sonuç doğrultusunda, yerli yer fıstığı çeşidini bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da yerli tohumların kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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