Mersin'de aynı içme suyu terfi birimine üç günde ikinci kez saldırı düzenlendi
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Mersin'de aynı içme suyu terfi birimine üç günde ikinci kez saldırı düzenlendi

04.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:42
Mersin'de aynı içme suyu terfi birimine üç günde ikinci kez saldırı düzenlendi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait Erdemli ilçesindeki içme suyu terfi birimine üç günde ikinci kez saldırı düzenlendiği, depo kapılarının kırılıp cihazla motorların tahrip edildiği bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait Erdemli ilçesindeki içme suyu terfi birimine üç günde ikinci kez saldırı düzenlendiği, depo kapılarının kırılıp cihazla motorların tahrip edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Şubat'ta Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki belediye hizmet binasının zemin katına yanıcı madde atılarak yangına neden olunduğu, aynı gün MESKİ Genel Müdürlüğüne ait Erdemli'deki 2 içme suyu terfi birimine saldırı düzenlenip cihazla motorların tahrip edildiği hatırlatıldı.

MESKİ'ye ait Kumkuyu Mahallesi'ndeki içme suyu terfi birimine yine saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, "3 Şubat'ta içme suyu terfi birimine benzer bir saldırı gerçekleşti. Saldırganlar tarafından depoların kapıları kırılarak içeriye girildi ve cihazlar ile motorlar ciddi şekilde tahrip edildi. Konuyla ilgili emniyet güçlerinin soruşturması devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle bölgede su kesintisinin yaşanması üzerine MESKİ ekiplerince, hasar gören cihazların onarıldığı, vatandaşların su ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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