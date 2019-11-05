05.11.2019 13:05

Mersin'de aydınlatma direklerine afiş asılamayacak

Mersin'de Toroslar EDAŞ'a ait elektrik direklerinin reklam mecrası olarak kullanılması konusunda hukuki mücadelesini kazanan Büyükşehir Belediyesi, kentteki görüntü kirliğini ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 7 daire tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlatıldı. Merkez ilçedeki tüm ana cadde ve bulvarlarda yürütülecek olan çalışmalar, yaklaşık 10 günde tamamlanacak. İlçelerde ise çalışmaları İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi yürütecek. Merkezde 1100, ilçelerde 897 olmak üzere toplam 1997 elektrik direğinde bulunan ilan ve reklamlar kaldırılacak.

EKİPLER ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki görüntü kirliliğine ve yönetmeliğe aykırı duruma son vermek amacıyla Toroslar EDAŞ'a ait elektrik direklerindeki ilan ve reklamları toplatmaya başlamıştı. Ardından ilgili firma tarafından yürütmenin durdurulması için dava açılmış ve söz konusu davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından ret kararı verilmişti. Bu karar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte görüntü kirliliğine bir an önce son vermek için çalışmalara başladı.

İLAN VE REKLAMLAR HIZLA TOPLANIYOR

Mahkeme kararının ardından harekete geçen Mali Hizmetler, İtfaiye, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Makina İkmal Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri tarafından ilanlar toplanıyor, görüntü kirliliği sona eriyor. Bu çalışmalarla kent pırıl pırıl oluyor.

Kaynak: DHA