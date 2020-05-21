Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
21.05.2020 00:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:44
Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ramazan Kesik idaresindeki 33 NV 177 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA