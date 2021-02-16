Mersin'de ayağını çapa motoruna kaptıran çocuk yaralandı
16.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:50
Mersin'in Mut İlçesinde ayağını çapa motoruna kaptırıp yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mut İlçesinde ayağını çapa motoruna kaptırıp yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sarıevler Mahallesi'nde Hüseyin Püse (15), bahçede çalıştığı sırada ayağını çapa motoruna kaptırdı.
Yaralanan Püse, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler