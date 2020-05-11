Mersin'de AVM'ler, sıkı önlemlerle açıldı

MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri önlemlere uyularak, bugün yeniden açıldı.

MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri önlemlere uyularak, bugün yeniden açıldı.

Kentteki AVM'lerin kapıları, saat 11.00 itibarıyla açılırken, müşteriler, kontrollü olarak içeri alındı. AVM'ye girmek isteyenlerin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı. AVM girişlerinde yoğunluk oluşmazken, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarılar yapıldı. Müşterilerin güvenli ve sağlıklı olarak alışveriş yapabilmesi için tüm önlemleri aldıklarını söyleyen AVM Genel Müdürü Aykut Aslan, "Açılış öncesi AVM'nin her yerini dezenfekte ettik. Gelen müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz. Maskesi olmayanı içeri almıyoruz ve kendilerine maske veriyoruz. Her tür türlü önlemimizi aldık" dedi.

Kaynak: DHA