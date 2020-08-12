Mersin'de avlanması ve satışı yasak olan 2 bin 500 doktor balığı bulundu Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otobüste avlanması ve satışı yasak olduğu bildirilen 2 bin 500 doktor balığı ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otobüste avlanması ve satışı yasak olduğu bildirilen 2 bin 500 doktor balığı ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Emniyet Müdürlüğü ve Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Antalya'ya giden bir otobüste arama yaptı. Ekipler, bagajda tüplere konulmuş avlanması, nakli ve satışı yasak 2 bin 500 canlı doktor balığı ele geçirdi. Balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kaynak: AA