Mersin'de av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu.
24.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:12
Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu.
Alifakı Mahallesi'nde evinin yakınında bir sokak köpeğini sırtından vurularak öldürülmüş halde bulan Nevzat Durmaz, durumu yetkililere bildirdi.
Polis, köpeğin sırtından av tüfeğiyle vurulduğunu tespit ederek, olayla ilgili araştırma başlattı.
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Tarsus Temsilcisi Aslı Gözen'de saldırganın yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
Kaynak: AA