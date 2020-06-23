Mersin'de av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen genç kız yaralandı
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Mersin'de av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen genç kız yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen genç kız ağır yaralandı.

Mersin'de av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen genç kız yaralandı
23.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:16

Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen genç kız ağır yaralandı.

İddiaya göre, Şahin Mahallesi'nde bulunan dayısının iş yerine giden İ.K. (17), burada bulunan av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi.

Bu sırada İ.K'nın elinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.

Saçmaların yüzüne ve başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç kız, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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