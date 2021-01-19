Mersin'de atıl durumdaki okul, bisiklet ve motosiklet müzesi oldu
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Mersin'de atıl durumdaki okul, bisiklet ve motosiklet müzesi oldu

19.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:28
Mersin'de atıl durumdaki okul, bisiklet ve motosiklet müzesi oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde kullanılmayan okuldan dönüştürülen "Bisiklet ve Motosiklet Müzesi'nde, 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar olan çeşitli boy ve markalarda yüzlerce bisiklet ve motosiklet sergileniyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde kullanılmayan okuldan dönüştürülen "Bisiklet ve Motosiklet Müzesi'nde, 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar olan çeşitli boy ve markalarda yüzlerce bisiklet ve motosiklet sergileniyor.

Burunucu Mahallesinde atıl durumdaki kullanılmayan eski bir ilkokul binasına kurulan müzede, 1940'lı yıllardan bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında kullanılan onlarca bisiklet ve motosiklet yer alıyor.

Müzenin kurucusu Silifke Türkmen Halk Kültür Derneği Başkanı Kerim Parlatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıl durumdaki bir okul binasını restore ederek müze haline getirdiklerini söyledi.

Türkiye ve yurt dışında kullanılan bisiklet ve motosikletleri bir araya getirerek sergilediklerini dile getiren Parlatan, müzenin Kovid-19 salgını nedeniyle şu an için kapalı olduğunu, salgın tedbirlerinin kaldırılması ile açılış yapılacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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