Mersin'de atıl durumdaki evden 4 kamyonet çöp çıkarıldı
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Mersin'de atıl durumdaki evden 4 kamyonet çöp çıkarıldı

03.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:28
Mersin'de atıl durumdaki evden 4 kamyonet çöp çıkarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 4 kamyonet atık çıkan terk edilmiş ev ve çevresi dezenfekte edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 4 kamyonet atık çıkan terk edilmiş ev ve çevresi dezenfekte edildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki müstakil evden koku yayıldığı ihbarı üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha önce hastalığı nedeniyle yatağa mahkum bir kadının yaşadığı öğrenilen evde çok sayıda evsel atık biriktirildiğini tespit etti.

Ekiplerin gün boyu süren çalışmasıyla 4 kamyonete yüklenen çöpler, atık toplama merkezine taşındı.

Daha sonra ev ve çevresi dezenfekte edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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