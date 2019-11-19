Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi
Haberler » Güncel » Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi - Haber

Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

19.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:46
Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yarışmaya katılan öğrencileri makamında ağırladı.

Çevre konusunda duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür eden Tollu, öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Tollu, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et