Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yarışmaya katılan öğrencileri makamında ağırladı.
Çevre konusunda duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür eden Tollu, öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Tollu, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.