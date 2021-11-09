Mersin'de 'askıda kitap' projesi ile bedava kitap

MERSİN'de bir kitap kafedeki 'askıda kitap' uygulamasında ihtiyaç sahibi okurlar dilediği kitaba ulaşabiliyor.

Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'ndeki bir kitap kafe, ihtiyaç sahibi okurlar için 'askıda kitap' uygulaması başlattı. Kitap satın alanlar, bozuk para üstünü ya da küçük maddi katkılarını askıda kitap kumbarasına bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de bu kumbaradan elde edilen gelirle okumak istediği kitabı alabiliyor.