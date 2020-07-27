Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı
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Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi.

27.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:50

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumları ağır olan askerlerin bulunduğu öğrenildi.

(Hasan Çetin/İHA)

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Kaynak: İHA

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